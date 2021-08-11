/644895/رئيس-باريس-سان-يحسم-موقف-مبابي-من-الرحيل

عقد فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لتقديم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كلاعب جديدا في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، وحضر المؤتمر ناصر خليفي رئيس النادي.

ويستعرض دوت الخليج حديث ناصر الخليفي عن مصير كليان مبابي مهاجم الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان:

كشف ناصر الخليفي عن مصير كليان مبابي من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم، حيث قال: “ اعتقد أن الجميع يعرف ما هو مستقبل كيليان، إنه باريسي لقد قال أنه يريد فريق تنافسي، ولا يوجد أفضل من هذا الفريق الان”.

وتابع: “ليس لدي عذر لرحيل مبابي وهو لاعب في فريق باريس سان جيرمان لمدة عام أخر”.

وأتم: “مبابي أخبرني في العديد من المرات برغبته في الفوز بالألقاب الأوربية، وقال ذلك علنا”.