/644892/أول-رسالة-من-ميسي-لجماهير-برشلونة-بعد-الإنتقال-إلى-باريس-سان-جيرمان

عبر ليونيل ميسى قائد فريق برشلونة السابق، عن امتنانه لجماهير الفريق الكتالوني، وذلك بسبب والتشجيع الذي تلقاه منهم، بعد المشوار الطويل الذي قضاه داخل صفوف الفريق، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي لباريس سان جيرمان لتقديم ليونيل ميسي لاعبًا جديدا في صفوف الفريق.

ويستعرض دوت الخليج رسالة ميسي لجماهير فريق برشلونة:

وجه ليونيل ميسي رسالة إلى جماهير فريقه السابق برشلونة، حيث قال: ”ممتن لجماهير برشلونة بسبب الحب الذي قدموه لي طوال تلك الفترة التي قضيتها داخل النادي”.

وتابع: “تركت الفريق لأنني لدي رغبة في الفوز بالألقاب الأوربية ووجد نفس الطموحات لدى فريق باريس سان جيرمان”.

وأتم: “أعتقد أنني سأواجه شعور غريب عندما أعود إلى منزلي بقميص غير قميص برشلونة”.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

تصريحات ميسي في مؤتمر الوداع

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.