ما حقيقة مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة؟

على مدار الساعات الماضية، تدول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتاعي قوائم قالوا إنها مؤشرات أولية لنتيجة امتحانات الثانوية العامة.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكد التربية والتعليم أنه لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وأن كل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة
وأكد الوزارة أن الإعلان الرسمي عن نتيجة شهادة الثانوية العامة سيكون خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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