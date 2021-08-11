الحكومة تنفى تداول منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وأن كل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تتم عملية التصحيح مركزياً وبشكل إلكتروني وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).