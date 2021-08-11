الأحد.. ختام برنامج سفراء الأيدى الناطقة بمكتبة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يأتى البرنامج فى إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتشجيع ذوى الهمم والسعى إلى بناء قدراتهم، وهو برنامج تدريبى لتطوير المهارات وتأهيل الطلبة وحديثى التخرج من سن 18 إلى 28 سنة من الصم وضعاف السمع إلى سوق العمل.

وتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل لتنمية المهارات الحياتية والوظيفية، ومحاضرات تفاعلية حول اكتشاف الذات وكيفية تخطيط ورسم الأهداف الذكية، ومعرفة احتياجات سوق العمل.

واشتمل البرنامج على ورش عمل لتنمية مهارات البحث فى شبكة الإنترنت، وتطبيق تقنيات الجيل الثانى من الإنترنت؛ وتطبيق التكنولوجيا فى المهارات اللوجستية والإدارية.

ويشهد الحفل الختامى تكريم المشاركين فى البرنامج ومقدمى ورش العمل، فضلا عن مشاركة بعض الشباب من الصم وضعاف السمع فى تقديم عرض عن أهدافهم وما تم تحقيقه من تطور فى مهاراتهم الحياتية وتطور وعيهم باحتياجات سوق العمل.