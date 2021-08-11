مدبولى يهنئ أبطال الأولمبياد: ما حققتوه يدعو للفخر

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، الذى عُقد فى مقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، بتوجيه أخلص التهانى القلبية للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وللشعب المصرى، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرخاء.





وتوجه مدبولى بالتهنئة لأبطال مصر لحصولهم على المراكز المتقدمة فى أولمبياد طوكيو 2020، وإحرازهم لعدد من الميداليات، مؤكدا أن ما حققوه من بطولات يعد إنجازًا يدعو للفخر، معربًا عن تمنياته بإحراز مزيد من البطولات والإنجازات، للحفاظ على مكانة مصر عالية، موجها بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد. وفى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتفعيل أوجه التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من إمكانات هائلة تسهم فى إنجاز ملفات العمل بمختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، خصوصًا فى مجال التحول الرقمى الذى تعول عليه الدولة فى هذه المرحلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن الجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة قيام الوزراء بزيارة المجمع، والتعرف على أوجه الاستفادة والتنسيق مع مسئوليه فى هذا الشأن.

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