صور.. المتحف القومى للحضارة يستقبل وفدا إعلاميا من روسيا

جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، الوفد الإعلامى الروسى الذى وصل منذ يومين إلى مدينة الغردقة بعد استئناف حركة السياحة بين روسيا والمدن السياحية المصرية.





وبعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية فى مدينة الغردقة التى استمتعًوا فيها بالشواطئ المشمسة والطبيعة الخلابة والأنشطة البحرية المتنوعة، حرص الوفد الإعلامى الروسى على التوجه إلى مدينة القاهرة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بها، وخصوصا المتحف القومى للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخصوصا المومياوات الملكية، التى تابعوا عملية نقلها فى موكب مهيب فى أبريل الماضى من المتحف المصرى بالتحرير.

واستقبلتهم واصطحبتهم فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، فى جولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعتى العرض المركزى والمومياوات.

وأشارت فيروز فكرى إلى أن أعضاء الوفد أعربوا خلال الجولة عن انبهارهم بالمومياوات الملكية التى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير وطريقة عرضها، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتى تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما اشادوا بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها بالمتحف.

وحرص الوفد الإعلامى على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتى احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التى جذبت جميع دول العالم.

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