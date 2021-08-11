محافظ المنيا: تنفيذ 346 مشروعا بـ4.5 مليار جنيه بقرى مغاغة ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 346 مشروعا فى 16 قطاعا بقرى مركز مغاغة بتكلفة تصل إلى حوالى أكثر من 4 مليارات و500 مليون جنيه.



ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى: "أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.



جاء ذلك بحضور، محمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، وعدد من وكلاء الوزارة وممثلى الجهات المعنية، وعدد من نواب البرلمان.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية العباسية، شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أولويات المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وستصل لجميع المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشدد المحافظ على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية.



وتابع المحافظ مشروع إنشاء مجمع خدمات أبا الوقف، على مساحة 600 متر والذى سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون "المركز التكنولوجى / التضامن الاجتماعى / البريد / التموين / السجل المدنى / الشهر العقارى / المجلس الشعبى المحلى"، داخل مبنى واحد يقدم كل الخدمات، كما تفقد المحافظ الوحدة المحلية لقرية أبا البلد وأطمأن على انتظام سير العمل، وتفقد أيضا وحدة التضامن الاجتماعى القديمة بالقرية.



كما تابع المحافظ، محطة رفع أبا الرئيسية على مساحة 600 متر وتخدم 24 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية، ومحطة تنقيه مياه قرية أبا البلد، بطاقة 100 لتر/ثانية إذ تم الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن تخدم المحطة 85 ألف نسمة بقرى "أبا وقفادة"، ووافق المحافظ خلال تفقد المحطة على عمل تربة زلطية أمام المحطة لتمهيد الطريق أمام السيارات التى تخدم المحطة.



وتابع المحافظ، مشروع إنشاء مجمع مدارس الشيخ زياد بقرية الشيخ زياد، ويتكون من مدرسة ابتدائية على مساحة 1.200 متر وبداخلها 16 فصل، ومدرسة إعدادية على مساحة 1.200 متر بها 11 فصلا، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية.



كما تابع المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بقرية طنبدى، وتحتوى على محطة رفع رئيسية وأخرى فرعية، بإجمالى شبكات انحدار 20 كيلو، وتخدم 30 ألف نسمة وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، والموقع المخصص لإنشاء مجمع خدمات قرية طنبدى على مساحة 600 متر، ومركز تطوير الخدمة التموينية بطنبدى لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين.



وخلال الجولة تابع المحافظ أيضا، قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بقرية طنبدى، ووجه المحافظ باستغلالها بعمل مجمع سويقات لتجميع البائعين داخله، وعمل بروتوكول تعاون مع مديرية الرى بالمنيا، ووجه المحافظ رئيس القرية بتهذيب الأشجار بالقرية.



كما اطمأن القاضى على مشروع إنشاء مدرسة شم البحرية الابتدائية على مساحة 1.500 متر وتضم 8 فصول، وكذلك مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية شم البحرية، كما تابع المحافظ محطة معالجة الصرف الصحة بقرية برطباط على الظهير الصحراوى الغربى والتى تقام على مساحة 11 فدانا مرحلة أولى وتخدم 17 قرية بطاقة 20 ألف متر مكعب فى المرحلة الأولى.



وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من أهالى المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكدا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.