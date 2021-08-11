محافظ المنيا: تنفيذ 346 مشروعا بـ4.5 مليار جنيه بقرى مغاغة ضمن «حياة كريمة»

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جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 346 مشروعا فى 16 قطاعا بقرى مركز مغاغة بتكلفة تصل إلى حوالى أكثر من 4 مليارات و500 مليون جنيه.
ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى: "أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.
جاء ذلك بحضور، محمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، وعدد من وكلاء الوزارة وممثلى الجهات المعنية، وعدد من نواب البرلمان.
وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية العباسية، شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أولويات المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وستصل لجميع المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشدد المحافظ على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية.
وتابع المحافظ مشروع إنشاء مجمع خدمات أبا الوقف، على مساحة 600 متر والذى سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون "المركز التكنولوجى / التضامن الاجتماعى / البريد / التموين / السجل المدنى / الشهر العقارى / المجلس الشعبى المحلى"، داخل مبنى واحد يقدم كل الخدمات، كما تفقد المحافظ الوحدة المحلية لقرية أبا البلد وأطمأن على انتظام سير العمل، وتفقد أيضا وحدة التضامن الاجتماعى القديمة بالقرية.
كما تابع المحافظ، محطة رفع أبا الرئيسية على مساحة 600 متر وتخدم 24 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية، ومحطة تنقيه مياه قرية أبا البلد، بطاقة 100 لتر/ثانية إذ تم الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن تخدم المحطة 85 ألف نسمة بقرى "أبا وقفادة"، ووافق المحافظ خلال تفقد المحطة على عمل تربة زلطية أمام المحطة لتمهيد الطريق أمام السيارات التى تخدم المحطة.
وتابع المحافظ، مشروع إنشاء مجمع مدارس الشيخ زياد بقرية الشيخ زياد، ويتكون من مدرسة ابتدائية على مساحة 1.200 متر وبداخلها 16 فصل، ومدرسة إعدادية على مساحة 1.200 متر بها 11 فصلا، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية.
كما تابع المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بقرية طنبدى، وتحتوى على محطة رفع رئيسية وأخرى فرعية، بإجمالى شبكات انحدار 20 كيلو، وتخدم 30 ألف نسمة وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، والموقع المخصص لإنشاء مجمع خدمات قرية طنبدى على مساحة 600 متر، ومركز تطوير الخدمة التموينية بطنبدى لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين.
وخلال الجولة تابع المحافظ أيضا، قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بقرية طنبدى، ووجه المحافظ باستغلالها بعمل مجمع سويقات لتجميع البائعين داخله، وعمل بروتوكول تعاون مع مديرية الرى بالمنيا، ووجه المحافظ رئيس القرية بتهذيب الأشجار بالقرية.
كما اطمأن القاضى على مشروع إنشاء مدرسة شم البحرية الابتدائية على مساحة 1.500 متر وتضم 8 فصول، وكذلك مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية شم البحرية، كما تابع المحافظ محطة معالجة الصرف الصحة بقرية برطباط على الظهير الصحراوى الغربى والتى تقام على مساحة 11 فدانا مرحلة أولى وتخدم 17 قرية بطاقة 20 ألف متر مكعب فى المرحلة الأولى.
وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من أهالى المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكدا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.
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