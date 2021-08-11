محافظ القليوبية: النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ 230 درجة

جدة - نرمين السيد - أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، قرارا بالنزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى "2021 - 2022" ليكون 230 درجة، وذلك بناء على مذكرة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.





كما وافق محافظ القليوبية على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوى بحد أدنى 190 درجة، وذلك لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية حيث يتم اختيار المدارس التى تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الإدارة التعليمية بحيث لا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالبا ولا يزيد على 40 طالبا، ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقررة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات.

وأكد المحافظ أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم فى إلحاق أبنائهم بالثانوى العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

ومن ناحية أخرى، تابع محافظ القليوبية الحملات التى تقوم بها المحافظة لإزالة الاشغالات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى للطرق العامة.

وقال المحافظ إنه وجه بعمل أكمنة ليلا ونهارا على الطريق الدائرى لضبط السيارات التى تلقى المخلفات، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات، وتم سحب الرخص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر، والتى تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر، وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع.