رئيس هيئة قناة السويس: عبور 79 سفينة بحمولات 4.7 مليون طن اليوم

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، عبور 82 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.7 مليون طن.





وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 39 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما عبرت 43 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات صافية بلغت 2.6 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم الأربعاء، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MUNKEBO MAERSK بحمولة كلية 200 ألف طن، فى رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات HMM STOCKHOLM التى ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 240 ألف طن فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى أسبانيا.



وأكد الفريق أسامة ربيع على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة اليومية فى القناة، تعطى دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها قناة السويس فى المجتمع الملاحى وأنها دائما ما تكون الخيار الأول للخطوط الملاحية العالمية، كما تثبت إحصائيات الملاحة بما لا يدع مجالا للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة وأبعاد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق فى وقت قياسى والذى نجح فى زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة وساهم فى تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء ورفع التصنيف العالمى للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير المجرى الملاحى للقناة يتصدر أجندة العمل خلال الفترة المقبلة من خلال المضى قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة وفقا للجدول الزمنى المحدد واستكمال إنشاء مجموعة من جراجات السفن على القناة الجديدة لرفع قدرة القناة على التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة.