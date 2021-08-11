التعليم: كل ما يتم تداوله عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020 - 2021.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020 - 2021، وأن كل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمى خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التى تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفى سياق متصل، تتم عملية التصحيح مركزيا وبشكل إلكترونى وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أى عنصر بشرى، لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

وناشدت "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".