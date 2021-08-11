الجيزة: حظر سير «التوك توك» بمحور محمد أنور السادات

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جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للإستفادة بما تم ضخه من إستثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المرورى الجديد.
ولفت إلى أن محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا" يعد أحد المحاور المرورية الهامة البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئى أو الكلى لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق والذى سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط المرورى على شارعى الأهرام وفيصل.
ولفت إلى أنه قد تم الإنتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة متفرعات شارعى الأهرام وفيصل والشوارع الرابطه بين شارع الأهرام ومحور محمد أنور السادات لتيسير الحركة المرورية ضمن خطة المحافظة لتحقيق سيولة مرورية خلال تنفيذ المشروع.
وكلف المحافظ رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجهاز السرفيس وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات "التوك توك" بمنتهى الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع عرض تقرير يومى بما تم من مجهودات تلك الحملات.
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