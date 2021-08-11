«أصول الدين» تهنئ المحرصاوى لاختياره نائبًا لرئيس «الجامعات الإفريقية»

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور محمد عبدالرحيم البيومى، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والدكتور وجيه زكريا عمران، وكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإدارى بالكلية بأجمل وأرق التهانى والتبريكات للدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية، فى الفترة من 2021م إلى 2025.





وأوضح الدكتور اليومى عميد الكلية إن اختيار رئيس الجامعة لهذا المنصب، نظرًا لتمثيله المشرف لإقليم شمال إفريقيا فى المحافل العلمية والأكاديمية المختلفة خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الاتحاد عن الإقليم، وكذلك للدور المحورى والفاعل الذى لعبته جامعة الأزهر فى دعم أنشطة وفعاليات الاتحاد المختلفة، إضافة إلى استضافتها الكريمة للمقر الإقليمى للاتحاد بشمال إفريقيا، وتثمينًا لجهود الأزهر الشريف فى القارة الإفريقية،وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتويجا لجهوده المبذولة فى تطوير جامعة الأزهر، إذ شهدت جامعة الأزهر تطورًا كبيرًا فى مختلف المجالات العلمية، العربية والشرعية والعملية التطبيقية.

وأشار إلى حدوث طفرة كبيرة فى قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، مما انعكس إيجابًا على الجامعة، وجعلها تحصل على تصنيفٍ متقدمٍ فى مختلف التصنيفات العالمية، كان آخرها تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، وتكريم وإشادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة، بجانب كون جامعة الأزهر من أقدم وأعرق الجامعات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأشار عميد كلية أصول الدين إلى الطفرة التى أحدثها بجميع كلياتها وحصول عدد كبير منها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد- منذ تولى فضيلته مهام منصبه، وترجو أسرةُ الكلية من المولى -عزّ وجلّ- لفضيلته التوفيق والإعانة والتأييد والسداد.