/644901/ميسي-فيراتي-مثل-تشافي-وإنيستا-وهوأفضل-لاعب-في-العالم-في-مركزه

كشف ليونيل ميسى نجم فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بالانضمام إلى نادى العاصمة الفرنسية، بعد أن قضى مشواراً طويلاً مع برشلونة، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي لباريس سان جيرمان لتقديم ليونيل ميسي لاعبًا جديدا في صفوف الفريق.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات ليونيل ميسي عن فاراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان. وقال ميسي عن فرياتي: “فيراتي من اللاعبين المميزين بدون أدنى شك، وأثبت أنه رائع، وهو أفضل لاعب في العالم في هذا المركز، وسعيد بأنني سألعب بجانبه لأنه لاعب مزهل”. وتابع: “أعرف فيراتي خارج الملعب، ويقدم أداء رائع مثل تشافي وإنيستا”.

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