بـ17 مليون جنيه..فيلم «الإنس والنمس» يحقق إيرادات ساحقة في الأسبوع الأول

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يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي تحقيق نجاحات ساحقة وغير متوقعة منذ بداية عرضه بالسينمات في يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، بل استطاع أن يختطف صدارة إيرادات شباك التذاكر من فيلم «العارف» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز بجانب الفنان أحمد فهمي.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي خلال أسبوع

حقق فيلم «الإنس والنمس» أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت مليونًا و759 ألفًا و547 جنيهًا وهو الرقم الأعلى في شباك التذاكر، لتصل إجمالي إيرادته حتى الأن إلى 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها في 7 أيام فقط من طرحه.

وشهدت أحد السينمات الكبرى في أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع إحتفال أبطال فيلم «الإنس والنمس» بالعرض الخاص للعمل، على رأسهم الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين وذلك في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس.

قصة فيلم «الإنس والنمس»

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

فيلم العارف يحتل المرتبة الثانية في المنافسة

وينافس النمس والإنس عدد من الأفلام في شباك التذاكر منها العارف لأحمد عز الذي جاء في المرتبة الثانية، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.