/644897/شيخ-الأزهر-يعزي-الجزائر-في-ضحايا-حرائق-الغابات

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى الجزائر قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الحرائق التى نشبت فى عدد من الولايات، وأسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

شيخ الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

كما يتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

هذا؛ ويتضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل، أن يكفي شعب الجزائر الشقيق شر هذه الحرائق، وأن يخفف عنهم أضرارها، وأن يحفظ العالم أجمع من تلك الكوارث.

هذا وكشف الرئيس الجزائري الثلاثاء مقتل 25 عسكريا خلال مكافحتهم حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة القبائل شرق البلاد الليلة الماضية ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 42 قتيلا. وكانت السلطات أعلنت أنها تشك في أن هذه الحرائق وراءها دوافع "إجرامية".