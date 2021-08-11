لـ«عدم الاختصاص».. التأديبية تحيل دعوى ضد وكيل وزارة إلى محكمة جنوب القاهرة

/644896/لـعدم-الاختصاص-التأديبية-تحيل-دعوى-ضد-وكيل-وزارة-إلى-محكمة-جنوب-القاهرة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة «وكيل وزارة»، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية)؛ للاختصاص، وفقًا لما ورد بتقرير الاتهام من ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عدم اختصاصها بنظر الدعوى ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة «وكيل وزارة».

وكيل وزارة

وكانت النيابة الإدارية - بحسب بيان - أقامت الدعوى في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا، ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، ووجهت له تهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن حرر مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة، حيث تبين من التحقيقات أن المقام ضده الدعوى وجه له عبارات تهديد، وقلل من شأنه وهج عن أكل اللياقة فى التعامل مع زملائه.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها: «إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة».