/644894/لأول-مرة-وزير-خارجية-إسرائيل-في-المغرب-منذ-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية

منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، يزور وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، المغرب، على رأس وفد وزاري، لافتتاح البعثة الدبلوماسية في الرباط، وسيزور خلال تواجده بالرباط والتي ستستمر ليومين، معبد بيت إيل التاريخي في الدار البيضاء، كما سيجري محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وزير خارجية إسرائيل في المغرب

وتعد هذه الزيارة، أول زيارة من نوعها منذ التطبيع، العام الماضي، وكانت إسرائيل قد اتفقت مع المغرب، في ديسمبر، على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة الرحلات الجوية المباشرة بموجب اتفاق تم بوساطة أمريكية، قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واعترفت فيه واشنطن أيضا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

كان مكتب يائير لابيد، قد ذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، سيرأس وفدا وزاريا، وسيفتتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، وسيزور معبد بيت إيل، التاريخي في الدار البيضاء، وسيجري محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

تستغرق الزيارة يومين، وتأتي استمرارا للصداقة الطويلة وترسيخا للجذور العميقة وتقاليد الطائفة اليهودية في المغرب والجالية الكبيرة من الإسرائيليين من ذوي الأصول المغربية.

في وقت سابق كانت المغرب وإسرائيل قد اتفقتا على تشكيل فريق عمل لتعزيز التعاون بينهما، في مجالات عدة من استثمارات، والفلاحة، والمياه، والبيئة، والطاقة والسياحة، والعلوم، ووقعتا على أربع اتفاقيات ثنائية ركزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.