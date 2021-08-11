/644893/أتابعه-منذ-فترة-طويلة-حديث-ميسي-عن-الدوري-الفرنسي

عبر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة السابق، عن سعادته بإنضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان، وانه كان يرغب في الأنضمام إلي الفريق من وقت طويل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تحدث ليونيل ميسي عن الدوري افرنسي وقال:” كنت أتابع الدوري الفرنسي منذ فترة طويلة، وشاهدت مباريات باريس سان جيرمان والدوري تطور كثيرا وساهم الفريق في تطوير المسابقة من التعاقدات والنجوم وبكل تأكيد هناك تعزيز للفرق الأخرى ونريد الفوز بلقب الدوري، وأعرف عدة لاعبين من الدوري الفرنسي مثل دي ماريا ونيمار ومجموعة من اللاعبين الأخرين”.

ووأصل:”جربة جديدة بالنسبة لي كل شيء جديد بالنسبة لي ومستعد على المستوى الرياضي والشخصي ونحن في مدينة مذهلة ونستمتع كثيرا وسعداء بالتواجد هنا"

واستكمل:”كنت أتابع الدوري الفرنسي وشاهدت مباريات باريس سان جيرمان والدوري تطور كثيرا وساهم الفريق في تطوير المسابقة من التعاقدات والنجوم وبكل تأكيد هناك تعزيز للفرق الأخرى ونريد الفوز بلقب الدوري”.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

تصريحات ميسي في مؤتمر الوداع

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.