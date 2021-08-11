«كان لدي رغبة في الإنضمام إلى باريس»..ميسي يثير غضب جماهير برشلونة

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عبر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة السابق، عن سعادته بإنضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان، وانه كان يرغب في الأنضمام إلي الفريق من وقت طويل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميسي عندما سؤل عن شعوره يف الإنضمام إلى باريس سان جيرمان: “أنا سعيدا جدا بانضمامي إلى باريس سان جيرمان، وكل الأحاسيس التي حدثت في الاسابيع الأخيرة طبيعية، ولا أنسى ما عشته في فريق برشلونة، وبكل تأكيد سعيد بانتقالي إلى باريس سان جيرمان، وأحول التأقلم، وليس هناك شخص في العالم يستطيع تحمل كل هذه المشاعر

وتابع:”سعيد جدا وفخور لتقديم ميسي كلاعب في باريس وهو يوم تاريخي ومذهل للكرة العالمية ولعالم كرة القدم”.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

تصريحات ميسي في مؤتمر الوداع

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.