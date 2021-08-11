/644890/محمد-الشرنوبي-يتعاقد-على-فيلم-بضع-ساعات-في-يوم-ما

تعاقد الفنان الشاب محمد الشرنوبي على بطولة الفيلم الجديد «بضع ساعات في يوم ما»المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم والتي حققت نجاحا كبيرا بطرحها في الأسواق.

دوت الخليج يرصد مشاركة الشرنوبي في «بضع ساعات في يوم ما»

وانضم لبطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» بجانب محمد الشرنوبي عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة مي عمر والفنان أحمد خالد صالح الفنان أحمد حاتم والفنانة عائشة بن أحمد، وخالد أنور وتتشابه قصة العمل مع الرواية الأصلية، مع بعض التغييرات التي حدثت في السيناريو لكي تتناسب مع السياق الدرامي.

محمد الشرنوبي يتنظر عرض فيلمه الجديد الجريمة

ومن ناحية أخرى بنتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلمه الجديد «الجريمة» بدور العرض السينمائية يوم 20 نوفمبر، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا مثله مثل غيره من أعمال عز الفنية، وهو من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

وكان أحيا محمد الشرنوبي مؤخرًا حفلًا ضمن موسم حفلات صيف جدة، وشاركته الفنانة أنغام وتامر عاشور إحياء الحفل، وقدموا خلاله عدد كبير من أغنياتهم التي يفضلها الجمهور، ويذكر أن هذا أول حفل للفنان في المملكة العربية السعودية بعد ان تلقى مكالمة هاتفية من المستشار تركي آل الشيخ تدعوه للقيام بالحفلات بالمملكة بدعم منه شخصياً.