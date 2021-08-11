/644886/مصطفى-شوقي-يستعد-لطرح-أغنية-جديدة-بعنوان-تخنتي-بالتعاون-مع-نبيل

يستعد الفنان المتألق مصطفى شوقي لطرح عمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة تحت عنوان «تخنتي» بالتعاون مع الفنان نبيل وفكرة نصر محروس ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.

دوت الخليج يرصد تعاون شوقي مع نبيل بأغنية «تخنتي»

وكان قد طرح مصطفي شوقي مؤخرا أغنية «ياسمرا» التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، وهي من من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس، وقدمها بشكل مختلف، وحصدت العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

كلمات أغنية ياسمرا لمصطفى شوقي

وتقول كلمات أغنية ياسمرا: “يا سمرا ليه بتصدي وتجافي؟.. وفي عز ضعفي عليا تتعافي؟… مديت إيديا وقلبي وعيوني.. بس انتي ترضي يا سمرا تتلافي.. أنا مهما أصوم مابتبعتيش عيدك.. شايفاني في الموج مامدتيش إيدك.. وأنا اللي زارعك كفي وكتافي.. فارد شراعي وغازله من شالِك..نسيتي ليه في الشدة مين شالِك؟..عيوني كانت ورد رَشَة لِك..هدّيتي ليه حيلي ومجدافي؟.. يا موقّفاني في صف خياناتك.. ومصدّراني في كل أنّاتك..فاتحة لي نارك.. قافلة جناتك..ومدوّقاني الشهد خطّافي”.

شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة قوية بين المطرب دياب والمنتج والمخرج نصر محروس، وصلت إلى ساحات القضاء بسبب عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات، ووصلت تلك الأزمة إلى الفنان تامر حسني الذي نجح في إنهاء هذه الأزمة اذ نشر فيديو مع دياب ونصر محروس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أكد فيه تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب.

تامر حسني يؤكد تصالح دياب مع نصر محروس

وقال تامر حسني خلال الفيديو، مؤكدا إنهاء تلك الأزمة: “الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس، تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".