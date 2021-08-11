/644885/كانت-بتلعب-غرق-طفلة-في-مياه-النيل-بمصر-القديمة

لقيت طفلة مصرعها غرقا، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، خلال لعبها على كورنيش النيل، بمصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها واستدعاء والدتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفلة غرقًا بنهر النيل بمصر القديمة

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة طفلة في مياه النيل بمنطقة مصر القديمة، وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثة الطفلة من مياه النيل، وبالفحص تبين أنها تدعى «نادية س»، 11 سنة.

كانت بتلعب

وكشفت التحريات، عن أن والدة الطفلة قررت الذهاب إلى كورنيش نهر النيل بمنطقة مصر القديمة للتنزه، واصطحبت الطفلة معها، وخلال جلوس والدة الطفلة تحت شجرة على كورنيش النيل ذهبت الطفلة للعب، وفجأة اختفت وظلت تبحث عنها لكن دون جدوى، وأخطرت والدة الطفلة الأجهزة بالواقعة حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفلة.

وفي سياق اخر أمرت النيابة العامة،، باستدعاء والد المجني عليه في واقعة تمزيق جسد شاب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بالغة في جسده، بسبب مشاكل على ملكية شقق في برج سكني كائن في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

بلاغ

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بأحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بعدة طعنات في منطقة عين شمس.