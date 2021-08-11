/644882/الرئيس-السيسي-يستقبل-وفدا-إماراتيا-رفيع-المستوى-برئاسة-مستشار-الأمن-الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة، وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيس السيسي يستقبل وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، خاصةً في الشق الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات. هذا وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

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