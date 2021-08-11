أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء: مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. اتحاد كرة السة يحدد موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات..شوبير يفجر مفاجأة قوية عن رحيل لاعب وسط المارد الأحمر

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض تحيا مصر أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

يواجه الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري وحامل اللقب الموسم الماضي نظيره الإسماعيلي في كلاسيكو مثير مرتقب بالجولة 29 من المسابقة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة بفارق المواجهات المباشرة فقط أمام غريمه الزمالك الذي يتساوى معه بنفس الرصيد، ويأتي فريق الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

كرة السلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، عن موعد إجراء قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس مصر 2021/2021 للرجال والسيدات.

موعد قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، بإرسال خطابا إلى الأندية تخبرهم فيه بالاستقرار على يوم السبت الموافق 11 سبتمبر لأجراء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وللسيدات.

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تقام قرعة كأس مصر للرجال في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يذكر أن فريق الاتحاد السكندي هو حامل لقب البطولة على صعيد الرجال في النسخة الأخيرة لها، وعلى صعيد السيدات، الأهلي.

غيابات الأهلي

ويدخل الأهلي المباراة. بعد استعادة أحدي لاعبيه بعد كم الإصابات التي ضرب الفريق أثناء غياب سداسي الأولمبياد .

ويغيب عن الأهلي أمام الدراويش كلا من : وليد سليمان للإصابة في العضلة الخلفية، ويخضع كلا من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن للفحص الطبي اليوم للتأكد من إمكانية مشاركة الثنائى في المباراة حيث يعاني الاول من إصابة في ابهام القدم، بينما جاءت آلام المعدة عائق أمام صلاح محسن في المشاركة.

كما سيخضع محمود متولي أيضا لفحص طبي بعد شكواه من آلام العضلة الضامة بعد مشاركته أمام الأنتاج الحربي، بينما يخسر الأهلي خدمات المدافع المغربي بدر بانون بعد إصابته بفيروس كورونا ويخضع لنسخة ثانية للتأكد من شفاءه .

الاسكواش

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 9 إلى 13 أغسطس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من أبطال اللعبة.

وشارك في منافسات الرجال كل من: مروان الشوربجي، عمر مسعد، يوسف سليمان، مازن هشام، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، محمد الشربجيي وكريم عبد الجواد.

تصريحات شوبير

أكد أحمد شوبير، أن إداراة الأهلي استقرت على إعارة محمد محمود لاعب خط وسط المارد الأحمر، وأوضح أن الجهاز الفني بالفريق يرغب في تجهيز اللاعب من خلال إعارته إلى فريق الجونة حتى يستيطع أن يستعيد مستواه.

وكشف شوبير عن مصير أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، حيث أكد شوبير أن اللاعب يرغب في الرحيل إلى إحدى الأندية التركية.