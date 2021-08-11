/644879/عزة-حسين-المحافظ-يستجيب-لإنشاء-عربات-طعام-متنقلة-لذوي-القدرات-الخاصة-بالغربية

قالت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي انه عاش الآلاف من ذوى القدرات الخاصه مهمشين سنوات طويله لا يحصلون على أبسط حقوقهم ولم تكن لهم قوانين تحميهم حتي وضع السيد الرئيس الأب عبد الفتاح السيسي ذوى القدرات الخاصه علي رأس اولوياته والعمل علي توفير حياه كريمه لهم تساعد علي توفير احتياجاتهم فلم يعد من الممكن اغفال حقوقهم مره اخرى.

المحافظ يستجيب لإنشاء عربات طعام متنقلة لذوي القدرات الخاصة بالغربية واشارت النائب أنها تقدمت بطلب لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لاهتمامه بملف ذوي القدرات الخاصة وسرعة استجابته وتوجيهه بتشكيل لجنه ونزولها لدراسه المكان المذكور منطقه كورنيش كفر حجازى والعمل علي تطويره وتجديده ليصبح شارع 306 لاقامه عربات الطعام المتنقله لمساعده ذوى القدرات الخاصه اولا وايضا توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيره و المتوسطه. واكدت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لتحيا مصر أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة شهد تطورا كبير تحتوقبة البرلمان من خلال لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مشيرة إلي أننا نعمل من اجل إذلال العقبات الخاصة بهم من تشريعات قوانين ومبادرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عنهم .

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