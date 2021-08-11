صرف 67 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 88 عاملا بشركتين بالقطاع...

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 67 ألفاً و 193 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 88 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق ، وشركة " نونو إخوان " ، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركتين وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.