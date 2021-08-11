القوي العاملة : توفير 153 فرصة عمل في ٢٠ شركة برواتب مجزية...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مديرية القوى العاملة بقنا ، وفرت 153 فرصة عمل علي ١٥ مهنة في ٢٠ مصنعاً وشركة من شركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري ، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح حسام طلبة مدير المديرية أن التقديم علي هذه الفرص اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر، بمقر مديرية القوي العاملة بقنا " إدارة بحوث العمالة"، مشيرا إلي أن الفرص المطلوبة تتمثل فى ٥ مدرسين لغة عربية، و٣ مدرسين لغة انجليزية، و٤ مدرسين حاسب آلي، و٤ دادة، و٢ مدرس لغات وترجمة، و٦ مشرفات، ٨٤ أخصائي تمويل، و٢٥ مسئول تأمين، و٤ فرد أمن، و٢ عمال خدمات، وبائع، وكهربائي، و10 عامل تعبئة، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا .