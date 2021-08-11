القوى العاملة: تعيين 482 شاباً .. والتفتيش على 201 منشأة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 482 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 2 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1406 شاباً، منهم 9 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 251 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 176 رخصة مزاولة الحرفة منهم رخصة لذوى القدرات .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ 22 ألف جنيه ، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 94 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 55 ألفاً و281 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 45 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 201 منشأة دورى وحملات ، و8 منشآت على عمل الأطفال ، وأسفر عن تحرير 16 محضراً ، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 227 منشأة ، وإعادة التفتيش على 410 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 91 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 356 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وعمل 3 ندوات توعية .

كما تلقت المديرية 32 شكوى عمالية ، تم إحالة 4 شكاوى منها إلى القضاء ، وحفظ 4 شكاوي ، و24 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 193 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.