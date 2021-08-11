تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات مع زوجته فى الوراق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنته الطفلة خنقًا فى الوراق بعد خلافات متكرره مع زوجته.

وناظر فريق من النيابة العامة جثة الطفلة، وتسلمت تقرير مفتش الصحة الأولى حول الوفاة الذى أشار إلى وجود شبهة عنف جنائى أدى إلى مقتل الطفلة.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل طفلة رضيعة على يد والدها في أوسيم، أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما، وعقب تشاجره مع زوجته، قتل ابنته خنقا.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال زوجته، التي كشفت تفاصيل الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال آخرين من أفراد أسرته

أنهى عاطل حياة ابنته الرضيعة داخل، مسكنه في أوسيم بمحافظة الجيزة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه خنقها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عام ونصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، أن ووالدها "عاطل"، وراء ارتكاب الجريمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أنهى حياتها خنقا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.