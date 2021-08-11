شيخ الأزهر يعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، فى ضحايا الحرائق التى نشبت فى عدد من الولايات، وأسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين.





وقال الأزهر فى بيان اليوم، إن شيخ الأزهر تقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما تضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل، أن يكفى شعب الجزائر الشقيق شر هذه الحرائق، وأن يخفف عنهم أضرارها، وأن يحفظ العالم أجمع من تلك الكوارث.

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