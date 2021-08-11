صور.. وسائل إعلام روسية ترصد عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة

جدة - نرمين السيد - وصل وفدين من ممثلى أهم وسائل الإعلام الروسية إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة فى المنتجعات السياحية المصرية والترويج للمقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة، ولتسليط الضوء على استئناف الحركة الجوية الروسية للمدن السياحية المصرية واستقبالهم لعدد من الرحلات القادمة من روسيا خلال اليومين الماضيين.





واستقبل أعضاء مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمدينتى شرم الشيخ والغردقة الوفدين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية باللغة الروسية للوفدين.



وأشار ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى أن تلك الزيارة ستساهم فى الترويج للمقصد السياحى المصرى خلال تلك الفترة نظرا للاهتمام الإعلامى الكبير الذى ستحظى به هذه الزيارة فى الإعلام الروسى مما سيساعد بشكل كبير فى زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الترويجية التى ستقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة الحالية فى الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.



وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحى بشرم الشيخ أن الوفد الإعلامى الذى يزور حاليا مدينة شرم الشيخ استهل زيارته بلقاء مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ للترحيب بهم والرد على استفساراتهم.



كما أجرى الوفد عدة جولات ميدانية ببعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة وعقد لقاءات مع ممثلى إدارات هذه الفنادق والتعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبقها بالمنشآت بها، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع بعض السائحين الروس داخل الفنادق والذين أعربوا عن سعادتهم بالعودة إلى مصر مرة أخرى والاستمتاع بشواطئها المشمسة وجوها الدافئ ومياة البحر الأحمر الصافية وبالطبيعة البحرية له الثرية بالشعاب المرجانية الملونة والأسماك المتنوعة.

وأضاف أن الوفد أجرى جولة بمدينة شرم الشيخ تضمنت ميدان السلام والممشى السياحى بالسوق التجارى ومسجد الصحابة، كما قاموا بتسجيل بعض اللقاءات الصحفية مع أصحاب المحلات والبازارات.