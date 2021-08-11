/644878/نادية-الجندي-تساند-الشعب-الجزائري-بعد-اندلاع-الحرائق-بغابتهم

اندلعت عشرات الحرائق بغابات دولة الجزائر منذ مساء يوم الإثنين الماضي المواقف 9 من شهر أغسطس، راح ضحيتها عدد كبير من الشعب والجيش الجزائري، لذا حرص نجوم الوطن العربي على مساندتهم في هذه المحنة بكلمات الدعم الرقيقة.

دوت الخليج يرصد تعليق نادية الجندي على حرائق الجزائز

كان من بين مساندي شعب الجزائر الفنانة نادية الجندي الذي حرصت على الدعاء لهم، فكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “اللهم لطفًا بأهلنا في الجزائر اللهم أنزل عليهم بردًا وسلامًا وأشملهم برحمتك وارحم الشهداء، واشفي مرضاهم اللهم آمين”.

ولم تكن نادية الجندي وحدها الداعمة للجزائر، اذ كتب هنيدي أيضا على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك: “ربنا يكون في عون اهل الجزائر.. ربنا يحميهم ويحفظهم، ويرحم كل الأبطال اللي ضحوا بحياتهم واستشهدوا عشان يحموا بلدهم واهل بلدهم.. يا ريت ندعيلهم كلنا”.

تفاصيل حريق الجزائر

شهدت الجزائر منذ يوم الاثنين، اندلاع حرائق غابات ضخمة في عدد من الولايات والمناطق التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين على الأقل. وتواصل الحماية المدنية جهودها لاطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة انحاء من الجزائر، وأدت الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية بولاية تيزي وزو إلى وفاة 7 أشخاص. وتسجيل إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين متفاوتة الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات.

وقالت الحكومة الجزائرية إن حرائق الغابات المستعرة بالبلاد أودت بحياة 42 شخصا بينهم 25 جنديا تم نشرهم للمساعدة في إخمادها، في حين غطت سحب الدخان الكثيف معظم جبال منطقة القبائل شرقي العاصمة.