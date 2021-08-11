/644877/كانت-بتعيط-وتقولي-مش-عايزة-أموت-المتهم-بقتل-زوجته--بإمبابة-يعترف-أمام-النيابة

أدلى بائع متجول متهم بقتل زوجته بـ16 طعنة، وإلقائها بمنزل مهجور في منطقة إمبابة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، مساء أمس الثلاثاء، عقب القبض على عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات قتل زوجة بـ16 طعنه على يد زوجها في إمبابة

كما قال خلال تحقيقات النيابة، أنه يشك في سلوك زوجته لتغيبها فترات طويلة عن المنزل «بتخوني وبتكدب عليا».

وأكمل المتهم في إعترفاته، أنه يعمل بائعا متجولا وزوجته تعمل خادمة في المنازل، إلا أنها في الفترة الأخيرة اعتادت الغياب عن المنزل، بحجة عملها، مما دفعه للشك في سلوكها.

«استدرجتها لمكان الواقعة وخلصت عليها»

وأشار المتهم إلى إنه استدرج زوجته لمنزل مهجور وبعد وصولها أخرج سلاحا أبيض«سكين»، من ملابسه ومزق جسدها بـ16 طعنة، وأنهى اعترافاته بأنها كانت تتوسل له بعد طعنها طعنتين، بنجدتها "حرام عليك الحقني مش عايزة أموت".

لغز الجريمة

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، عن لغز العثور على جثة فتاة مقتولة داخل جوال في منزل مهجور، وتبين أن زوجها وراء قتلها لشكه في سلوكها.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغاً من أحد البائعين في السوق بالعثور على جوال به فتاة مقتولة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى الحادث، وبالفحص أتضح وجود جثة فتاة وبها جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات.

وبعمل التحريات، تبين أن الأهالي والبائعين، عثروا على جوال في الصباح الباكر وأثناء محاولتهم فحصه ومعرفة ما بداخله عثروا على جثة فتاة مقتولة.

شك في سلوكها

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها يعمل بائع، واستدرجها إلى محل الواقعة، وانهال عليها طعنا بالسكين بسبب شكه في سلوكها.

ونجحت القوات في القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.