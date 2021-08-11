/644876/شوبير-يفجر-مفاجأة-قوية-عن-رحيل-لاعب-وسط-الأهلي--ويوضح-مصير-أحمد-ياسر-ريان-فيديو

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول اللاعبين الراحلين عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شوبير:

تصريحات شوبير

أكد أحمد شوبير، أن إداراة الأهلي استقرت على إعارة محمد محمود لاعب خط وسط المارد الأحمر، وأوضح أن الجهاز الفني بالفريق يرغب في تجهيز اللاعب من خلال إعارته إلى فريق الجونة حتى يستيطع أن يستعيد مستواه.

وكشف شوبير عن مصير أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، حيث أكد شوبير أن اللاعب يرغب في الرحيل إلى إحدى الأندية التركية.

ونجح لاعبو الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني سهولة فى الفوز على فريق سيراميكا كليوباترابرباعية ليحافظ على صدارة الدورى الممتاز ويحرم الزمالك من الفرحة بالصدارة بعد فوزه الأخير على غزل المحلة بثلاثية .

وينتظر أن يخوض الأهلى مباراة الاسماعيلى بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول. وفى وسط الملعب الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية وحسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا وفى خط الهجوم: محمد شريف.

ويسعي المارد الأحمر فى مواصلة نغمة الانتصارات وتصدر ترتيب الدوري برصيد 64، بفارق الأهدف والمواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.