في 5 أيام..أغنية «زيها مين» لمحمد حماقي تحقق 6 ملايين مشاهدة

/644873/في-5-أيامأغنية-زيها-مين-لمحمد-حماقي-تحقق-6-ملايين-مشاهدة

استطاعت أغنية «زيها مين» للفنان محمد حماقي أن تحقق مشاهدات ساحقة بعد 5 أيام فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ونالت العديد من الإشادات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد مشاهدات أغنية «زيها مين» لمحمد حماقي

تصدرت اغنية «زيها مين» لمحمد حماقي تريند رقم 1 على موقع يوتيوب، كما وصلت عدد مشاهدتها حتى الأن لأكثر من 6 ملايين مشاهدة في 5 أيام فقط، وهو عدد مرضي للغاية.

أغنية «زيها مين» من أغاني ألبوم يا فاتني، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية «زيها مين»

وتقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي أي مكان بتنوره، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره، والله ما تلاقوا زيها، زيها مين بتهزروا، تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعًا حقها تدلع، تتبغدد قوي تتدلع، قصاد الغمزة إحنا تلامذة، قصاد الماشية إحنا الحاشية، ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن.”.

تفاصيل ألبوم حماقي الجديد

يتكون الألبوم الجديد لحماقي من 12 أغنية اختارها من بين 20 أغنية، من المقرر طرحهم خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس بعد الاستقرار على الأغاني النهائية للألبوم.

وقرر حماقي الكشف عن بعض المقاطع من الألبوم الجديد من خلال حفلع بالمملكة العربية السعودية في نهاية الشهر الجاري ضمن موسم صيف جدة الذي يتواجد فيه عدد كبير من المطربين.

محمد حماقي يشيد بشريهان في مسرحية كوكو شانيل

وأعرب محمد حماقي مؤخرا عن سعادته بتألق الفنانة الاستعراضة شريهان في مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” التي تم عرضها في أول أيام عيد الأضحى المنقضي فكتب حماقي عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم”.

وأضاف: "أنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي "كوكو شانيل" كأنك مغيبتيش وكأنك عمري ما نزلتي من علي خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطة ومنتهي السحر، العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل علي عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية".