وزير الزراعة والري البوروندي يعرب عن تقديره لمصر لدعم بلاده فى مختلف...

أعرب وزير الزراعة والبيئة والري البوروندي الدكتور ديو-جييد روروما، عن تقديره وامتنانه للاهتمام المصري المشهود بدعم بلاده في مختلف المجالات ومساندة خطة النهوض التنموية والاقتصادية التي يتبناها الرئيس البوروندي.

ثمن وزير الزراعة والبيئة والري البوروندي - خلال لقاء عقده السفير ياسر العطوي سفير مصر لدى بوروندي - مواصلة الدعم المصري لأنشطة وزارته، مؤكدًا تطلعه لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك لدعم سبل الارتقاء بالعلاقات في مجالات الزراعة والبيئة والري؛ لتحقيق الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجال زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي البوروندي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق التقدم المرجو لتعزيز ودعم الأنشطة البيئية في بوروندي.

بحث الجانبان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين؛ الخاصة بدعم بوروندي في ملف الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الناجحة للرئيس البوروندي لمصر في مارس الماضي.