صور.. فعاليات الجلسة الافتتاحية للانتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الجلسة الإفتتاحية للإنتخابات الإلكترونية لنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان شباب مصر، بمسرح المدينة الشبابية بالإسكندرية، خلال الفترة من 10 لــ 14 أغسطس الجارى.





جاء ذك بمشاركة هيئة المكتب واللجان النوعية من كل محافظات الجمهورية، لمناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإنتخابات وإقرار مدونة السلوك البرلمانى والقواعد العامة المنظمة لنموذج مجلس النواب، إعلان المقرر العام للنموذج وقواعد اختياره، ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ على سلامة المشاركين بالعُرس الانتخابى.



يأتى ذلك فى إطار التجربة الرائدة لأولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، والتى تحمل شعار"كن قياديا كن مؤثرًا"، لإعداد جيل من شباب البرلمان لديه القدرة على طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطى تماشيا مع استراتيجية بناء الإنسان المصرى.



وعلى هامش الجلسة الافتتاحية، حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الضوابط الخاصة بانتخابات برلمان شباب مصر الإلكترونية أن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات ملزمة وواجبة النفاذ، لها كل الصلاحيات فى إصدار أى قرارات تخص العملية الانتخابية، هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن توضيح وتفسير جميع بنود القواعد المنظمة لبرلمان الشباب ويتم الرجوع إليها فى حالة عدم تفهم أى جزء منها، تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بتوفير كل الإمكانات التى تساعد على سرية الاقتراع وسلامة العملية الانتخابية، كما تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين.



كما أكدت اللجنة العليا للإنتخابات، إخطار أعضاء برلمان الشباب الفائزين بالمحافظات بموعد فتح باب العضوية للجان والترشح الكترونياً للمناصب وفقا للمواعيد التى سيتم الاعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تم إنشاء رقم سرى لكل مشارك ليتم تسجيل دخوله على رابط الانضمام الى اللجان أو الترشح على أحد المناصب وكذلك التصويت فى الانتخابات ويكون مسؤول عنه مسؤولية كاملة،لايسمح بالترشح لانتخابات هيئة مكتب البرلمان المجندون أو المطلوبون للتجنيد خلال عامان من تاريخ فتح باب الترشح لانتخابات هيئة مكتب البرلمان تحسباً لفراغ المنصب حال التحاقهم بالتجنيد، يسمح بالترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية المطلوبون للتجنيد بعد عام من تاريخ فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان نظراً لاجراء انتخابات تجديد نصفى لهيئات مكاتب اللجان ،يسمح بالتنازل عن الترشح لاى منصب سواء لهيئة مكتب البرلمان او اللجان قبل موعد تنفيذ الانتخابات بيومان فقط "48 ساعة" ويتم ارسال طلب التنازل عن الترشح ويرسل الى اللجنة التنفيذية "الإدارة العامة لبرلمان الشباب بوزارة الشباب" كتابةً ومرفق معه صورة بطاقة الرقم القومى ،يتم التصويت فى الانتخابات سيكون على مدار يومان "اليوم الأول هيئه المكتب- اليوم الثانى اللجان النوعية"، فى حالة وجود مرشح واحد لاى منصب من مناصب هيئة مكتب البرلمان أو اللجان لزم حصوله على نسبة 5 % من عدد الأصوات الصحيحة، لا طعون ولاتظلمات على نتائج انتخابات هيئة المكتب واللجان.



وأبرزت اللجنة العليا التعليمات الخاصة بعضوية اللجان ، يقوم كل مشارك بالدخول على الرابط الخاص بالانتخابات واختيار أحد اللجان للانضمام فيها والترشح على منصب باللجنة، من خلال الرابط يقوم المشارك بالضغط على "كلمة الرابط" التى تعطيه نبذه مختصرة عن اللجنة ودورها، عدد المشاركين باللجنة لا يزيد عن 24 مشارك وعلى الا يزيد عدد المشاركين فى اللجنة من محافظة واحدة على 3 أعضاء لضمان تمثيل كل المحافظات فى كل اللجان ووفق لائحة البرلمان،فى حالة الانضمام الى أحد اللجان لايسمح الخروج من اللجنة والتسجيل فى لجنة أخرى، رابط التسجيل لا يقبل الترشح على أكثر من منصب فى هيئة المكتب او على أكثر من منصب فى اللجنة المنضم اليها.



وأشارت اللجنة العليا التعليمات الخاصة بإنتخابات هيئة مكتب البرلمان ،يتم الترشح على مناصب هيئة الكتب من خلال الدخول على الرابط الخاص بانتخابات هيئة المكتب واختيار المنصب المراد الترشح عليه وذلك بعد الانضمام الى أحد اللجان النوعية دون الترشح على أحد مناصبها ، يفوز بمناصب هيئة المكتب المرشح الذى يحصل على 50 % + 1 من الاصوات الصحيحة لاى من هذه المناصب، إذا لم يحصل أحد المرشحين على 50 % + 1 تتم الإعادة بين أعلى "مرشحين" أصواتا من بين المرشحين وفى حالة التساوى بين المرشحين يتم اجراء قرعة الكترونية لاختيار الفائز بالمنصب.



ونوهت اللجنة العليا بالتعليمات الخاصة بالجلسات الإجرائية والدعاية والجلسات الأولى "الجلسة الإجرائية الأولى"، بحيث يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة الاجرائية بشكل مؤقت ويعاونه أصغر عضوين من المشاركين ويقوم فى بداية الجلسة الإجرائية بدعوة المشاركين لأداء اليمين الدستورية ويعقب ذلك الإعلان عن المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، ويجرى الانتخاب إلكترونيا، فى حالة ترشح أكبر الأعضاء سنا لمنصب الرئيس يتم اختيار من يليه سنا لإدارة الجلسة الاجرائية وكذلك أصغر الأعضاء سنا، يعلن رئيس الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس البرلمان، الذى يبدأ فى مباشرة مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، ويعقب ذلك فتح الباب لإجراء الانتخابات على منصب وكيلى البرلمان وهى الخطوة الإجرائية التى تتم نفس الإجراءات التى شهدتها الانتخابات على مقعد رئيس البرلمان، يعقب تشكيل هيئة مكتب البرلمان، إجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية.

كما أعلنت اللجنة العليا التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، وجوب الالتزام بالتوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية، الالتزام بالآداب العامة وعدم تشويه المكان المخصص بالانتخابات، احترام الاخرين وعدم التطرق لاى مسائل شخصية او دينية أو اجتماعية أو حزبية، فى حال ارتكاب مخالفة أو خطأ يكلف صاحب الشأن برد الشىء لأصلة وإزالة الانتهاك ويحال للمسائلة القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى لائحة الانضباط، لا يجوز نشر أى دعاية مخالفة أو تحتوى على عبارات تهدد السلم والأمن المجتمعى، لا يجوز وضع أى انتماءات حزبية أو دينية فى الدعاية، يجوز استخدام كل وسائل الدعاية المسموح بها والمتفق عليها من اللجنة العليا للانتخابات "بطاقات تعارف – لافتات – السيرة الذاتية – لقاءات مع الناخبين اون لاين للتحدث عن نفسه وانجازاته.. الخ".



كما أقرت اللجنة العليا مدونة السلوك البرلمانى وهى عبارة عن وثيقة تحتوى على مجموعة من التوجيهات الأخلاقية والمعايير السلوكية المتفق عليها بين أعضاء البرلمان من أجل تحقيق مناخ صحى فى بيئة العمل والتمسك بالهوية المصرية وتعميق الإنتماء وحب العمل والنهوض بالبرلمان وخدمة المجتمع بما يحقق رؤية ورسالة البرلمان.