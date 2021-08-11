التعليم العالى تعلن مواعيد وأماكن صرف أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

جدة - نرمين السيد - ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية،والتى تشمل ما يلى:-

فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.

فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.

بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.

مع التأكيد على التطبيق التام لكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسى وفرعيه وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا.

يتم سداد ثمن دليل القبول وباقى الأوراق بموجب حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسى رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم (9190447778)، إذ سيتم استلام رقم الدخول والرقم السرى بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.



على الطالب تسليم ملف اوراقة متضمناً الشهادات الأصلية وكافة المستندات المطلوبة بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان الرغبات التى قام بتسجيلها على موقع التنسيق الالكترونى خلال المواعيد المقررة.

الخطوات الواجب إتباعها للحصول على إذن الدفع وكود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الالكترونى.

يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالى: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السرى وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغى عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالى.

يختار الطالب نوع الشهادة المعادلة التى حصل عليها (وينبغى مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها وتشمل(نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدنى والشخصى للطالب فى حال إقامته فى إحدى الدول العربية - Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التى درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح على التالى.



تسجيل بيانات الطالب (الاسم –البريد الالكترونى- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومى للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذى سيتم توزيع الطالب فى ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى). ثم الضغط على مفتاح التالى، وتظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغى عليه التأكد من نوع الشهادة التى قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذى يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوى على رقم الدخول الذى حصل عليه الطالب والرقم السرى.

ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التى يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة.

الخطوات التى يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

- يستخدم رقم الدخول والرقم السرى لتسجيل بياناته الأساسية(اسم- عنوان... الخ)ودرجاته ورغباته.

- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التى درسها بالشهادة الحاصل عليها والتى قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السرى حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأى شخص بتعديل رغباته.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أى وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

مواعيد الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب:

- تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات على موقع التنسيق الالكترونى بداية من يوم الأثنين الموافق 16 أغسطس 2021 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.- يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتبارى للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.



وسيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.



ويحدد الطالب المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التى يرغب فى أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته فى استمارة التنسيق الإلكترونى، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله، ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى.

يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التى سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.



إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفى ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن مع الالتزام بالتعليمات التى سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذى لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.



وفى حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.



ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية):

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذى قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

وسيتم لاحقاً الإعلان عن الموعد الذى سيتم تحديده لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية).