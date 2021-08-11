صور.. وزير الرى يتابع أعمال تنمية جنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع القومى لتنمية جنوب الوادى، فى ثانى أيام زيارته الميدانية لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.





كما زار وزير الرى مقر وحدة التحكم "SCADA"، والتى تقوم بالتحكم فى مناسيب وتصرفات المياه والتحكم فى كل قطرة مياه من الممكن ترشيدها.



وتابع الدكتور عبدالعاطى عددا من المزارع التى تقوم باستخدام أنظمة الرى الحديث بهدف ترشيد المياه المستخدمة فى الرى وتعظيم إنتاجية المحاصيل، والتقى بعدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وقال وزير الرى إن أنظمة الرى الحديث وتأهيل الترع والمساقى تفتح آفاقا جديدة للعمل لمختلف التخصصات فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقديم الخدمات للوافدين بالمنطقة.



وخلال الزيارة، حث الدكتور عبد العاطى، العاملين على زيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، وخصوصا مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث.

جدير بالذكر أن مشروع تنمية جنوب الوادى يضم محطة طلمبات رفع عملاقة والملحق بها محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى وتوليد الكهرباء للطوارئ ومبانى الورش، بالإضافة لقناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية المقامة عليها، بخلاف محطة المحولات وخطوط الكهرباء.