- 1/3
- 2/3
- 3/3
كما زار وزير الرى مقر وحدة التحكم "SCADA"، والتى تقوم بالتحكم فى مناسيب وتصرفات المياه والتحكم فى كل قطرة مياه من الممكن ترشيدها.
وتابع الدكتور عبدالعاطى عددا من المزارع التى تقوم باستخدام أنظمة الرى الحديث بهدف ترشيد المياه المستخدمة فى الرى وتعظيم إنتاجية المحاصيل، والتقى بعدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.
وقال وزير الرى إن أنظمة الرى الحديث وتأهيل الترع والمساقى تفتح آفاقا جديدة للعمل لمختلف التخصصات فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقديم الخدمات للوافدين بالمنطقة.
وخلال الزيارة، حث الدكتور عبد العاطى، العاملين على زيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، وخصوصا مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث.
جدير بالذكر أن مشروع تنمية جنوب الوادى يضم محطة طلمبات رفع عملاقة والملحق بها محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى وتوليد الكهرباء للطوارئ ومبانى الورش، بالإضافة لقناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية المقامة عليها، بخلاف محطة المحولات وخطوط الكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير الرى يتابع أعمال تنمية جنوب الوادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.