«التنمية المحلية» تتابع مع 18 محافظا توفير الأراضى المطلوبة لـ«حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس محافظ الجيزة أحمد راشد، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أسامة القاضى محافظ المنيا، وعصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وطارق الفقى محافظ سوهاج، أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ونواب محافظى البحيرة د.نهال بلبع والوادى الجديد د.حنان مجدى، كما شارك فى الاجتماع ممثلون لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشارى مجلس الوزراء ومسؤولو برنامج تطوير الريف بالوزارة.



ورحب محمود شعراوى بأعضاء اللجنة، مشيرا إلى أهمية دورها بعد تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وأهمية دور المحافظات فى توفير الأراضى المطلوبة لمشروعات البرنامج، وضرورة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية فى الرفع المساحى وتحديد إحداثيات الأراضى المطلوب تخصيصها.

وأكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية.



وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الكبير الذى لعبته المحافظات وفرق العمل التابعة لها خلال الشهور الماضية ونجاحهم فى توفير أكثر من 85 % من الأراضى المطلوبة على مستوى 52 مركزا إداريا فى 20 محافظة.

وأشار محمود شعراوى إلى ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية و رئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خصوصا بمشروعات الصرف الصحى فقط ، والتى يتطلب إنشاؤها حدودًا ومساحات معينة لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدمى وتنموى ومن مشروعات النفع العام ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وطالب محمود شعراوى، المحافظين خلال الاجتماع بإقامة مناطق حرفية وصناعية فى المراكز والقرى المستهدف تنفيذ مشروعات بها وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وإنهاء كل التراخيص والإجراءات القانونية.

خلال اللقاء عرض المستشار ممثل هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وشرح الإجراءات والخطوات المطلوبة من المحافظات لاستيفاء مستندات تخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات البرنامج، والتأكيد على أنها محددة فى الكتاب الدورى الصادر عن وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

ثم استعرض المحافظين والنواب الموقف الحالى للأراضى المطلوبة للمشروعات والتى بلغ إجماليها حتى الآن 3415 قطعة تم توفير أكثر من 85% منها.

إذ عرض المحافظون إجمالى عدد الأراضى المراد توفير وما تم توفيره ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة، وعدد قرارات التخصيص التى صدرت لتلك الأراضى والعدد الجارى إصداره.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بتوجيه المحافظين وأعضاء اللجنة نحو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة لتخصيص الأراضى خلال المدى الزمنى المحدد "نهاية أغسطس 2021"، ووجه محمود شعراوى أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من إجراءات توفير وتخصيص كل الأراضى والتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية لرفع الاحداثيات بدقة.