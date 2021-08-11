17 أغسطس..حفل أحمد جمال ضمن فاعليات مهرجان القلعة

/644869/17-أغسطسحفل-أحمد-جمال-ضمن-فاعليات-مهرجان-القلعة

تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بداية من يوم الأحد 15 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء على أن يستمر لمدة 16 يومًا متصلة ليتنهي في نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

دوت الخليج يرصد موعد حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

ويعتمد مهرجان القلعة للموسيقى على عدد كبير من الحفلات الغنائية المتنوعة لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى من بينهم الفنان أحمد جمال الذي من المقرر أن يحي حفله في 17 من شهر أغسطس الحالي.

الجدير بالذكر أنه اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة برنامج مهرجان قلعة الموسيقى، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، ومن المقرر أن يضم فاعليات المهرجان 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا.

أخر أعمال أحمد جمال

وطرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

حفلات مهرجان القلعة

ويستقبل المهرجان 31 حفلا أخر وهم: “أطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان "سوريا"، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا"، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة " الاردن"، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب ، هشام عباس ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات "المغرب"، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبد العزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته “.