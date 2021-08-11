/644867/غياب-نجوم-الفريق-تغيرات-بالجملة-في-التشكيل-المتوقع-للأسماعيلي-أمام-الأهلي

يلتقي فريق الاسماعيلي مع نظيره الأهلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للأسماعيلي:

التشكيل المتوقع للأسماعيلي

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: محمد إيهاب، باهر المحمدي، مروان صحراوي، عبد الله جمعة.

في خط الوسط: محمد عادل، عمر عبد السميع، محمد صادق، دونجا.

في خط الهجوم: أحمد مدبولي، شكري نجيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الإسماعيلي :-

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى..

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى..

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف..

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

واختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير.

وينتظر أن يخوض الأهلى مباراة الاسماعيلى بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول. وفى وسط الملعب الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية وحسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا وفى خط الهجوم: محمد شريف.

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في كأس مصر العام بشهر أغسطس

- يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1 - يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 " محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 "

مباريات الأهلي والإسماعيلي في السوبر المصري بشهر أغسطس

- يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة.