/644864/القمة-139-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة ال29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساء الأربعاء على ملعب استاد الاسكندريه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه الفريقين فى 138 مناسبة من قبل فى جميع المسابقات، تمكن الأهلي من الفوز في 71 مباراة، بينما تفوق الإسماعيلي في 29 مباراة وكان التعادل بينهما في 37 مباراة.

سجل المارد الأحمر في شباك الدراويش 205 هدف بينما سجل الدراويش 116 هدف وكان التعادل السلبي بين الفريقين في 29 مباراة.

بطولة الدوري المصري

لعب الأهلي مع الإسماعيلي في 114 مباراة فاز الأهلي فى 59 والإسماعيلي في 22 مباراة بينما تعادلا في تعادل 33.

كأس مصر

جمعت 16 مباراة بين الفريقين فاز الاحمر في 10 وتعادل الفريقين في مباراة 1 وفاز الأصفر في 5 مباريات.

البطولة الأفريقية

لعب الفريقين 4 مباريات حقق كلا منهما الفوز في مباراة واحدة، وكان التعادل حاضر فى لقائين، وسجل الأهلي 6 أهداف، بينما سجل الإسماعيلي 5 أهداف ومباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي.

ويسعي المارد الأحمر فى مواصلة نغمة الانتصارات وتصدر ترتيب الدوري برصيد 64، بفارق الأهدف والمواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.