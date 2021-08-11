وزير الرى يتفقد الأعمال الجارية لتنمية جنوب الوادى

- زيارة عدد من المزارع التي تقوم بإستخدام أنظمة الري الحديث لترشيد المياه وتعظيم انتاجية المحاصيل

- حث العاملين علي زيادة معدلات تنفيذ المشروعات وخصوصا تأهيل الترع والمساقي والري الحديث

فى ثانى أيام زيارته الميدانية لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة .. قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع القومى لتنمية جنوب الوادى.

وقام الدكتور عبد العاطى بزيارة مقر وحدة التحكم SCADA والتى تقوم بالتحكم في مناسيب وتصرفات المياه والتحكم في كل قطرة مياه من الممكن ترشيدها.

كما قام الدكتور عبد العاطى بزيارة عدد من المزارع التي تقوم بإستخدام أنظمة الري الحديث بهدف ترشيد المياه المستخدمة في الرى وتعظيم انتاجية المحاصيل ، والتقى سيادته بعدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أنظمة الري الحديث وتأهيل الترع والمساقي تفتح آفاق جديدة للعمل لمختلف التخصصات فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقديــــم الخدمــات للوافدين بالمنطقة.

وأثناء الزيارة .. حث الدكتور عبد العاطى العاملين علي زيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وخصوصا مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث.

الجدير بالذكر أن مشروع تنمية جنوب الوادى يضم محطة طلمبات رفع عملاقة والملحق بها محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى وتوليد الكهرباء للطوارىء ومبانـــى الورش ، بالإضافة لقناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية المقامة عليها ، بخلاف محطة المحولات وخطوط الكهرباء.