محافظ أسوان: النزول بالحد الأدنى للالتحاق بمدارس التمريض إلى 265 درجة

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف عطية محافظ أسوان عن النزول بالحد الأدنى لقبول طلبات الالتحاق بمدارس التمريض إلى 265 درجة بدلاً من 277 درجة من الطلاب والطالبات الناجحين فى امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 – 2021.





ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم من 21 إلى 31 أغسطس الجارى، فى حين سيكون موعد الاختبارات خلال الفترة من 4 إلى 19 سبتمبر المقبل. وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ستتم الاختبارات تحت إشراف لجان من جامعة أسوان لضمان دقة و حيادية اللجنة، و بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم لضمان وضع الأختبارات فى مستوى الطالب فى هذه المرحلة السنية، مؤكدا أنها ستشمل اختبار القدرات الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين من الطلاب والطالبات، بجانب السمات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى مع اختبارات فى الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة.

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