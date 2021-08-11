مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء 11 - 8 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال والتي ستقام علي ملعب "ويندسور بارك"، بأيرلندا الشمالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة تشيلسي أمام فريق فياريال 9 مساءً beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي أمام نظيرة الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

تقام مباراة الفيحاء أمام فريق الإتحاد 6.15 مساءً

مواعيد مباريات كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

تقام مباراة ساو باولو بالميراس 2.30 فجر الأربعاء beIN Sports HD 4

تقام مباراة أولمبيا (أوروجواي) أمام فريق فلامينجو (البرازيل) 12.15 فجر الخميس

تقام مباراة ريفير بليت أمام فريق أتليتيكو مينيرو 2.30 فجر الخميس.

حقق نادي الزمالك الفوز القاتل والمهم، على حساب فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

أهداف المباراة

افتتح يوسف أوباما مهاجم الزمالك في احراز الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، من خلال رأسية، من كرة ركنية من أقدام بن شرقي.

وعاد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري وقائد الفريق، بهدف التعادل والأول للفريق السكندري في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، من خلال رأسية من كرة ركنية، برأسية خلفية ولا أروع.

وعاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك بالهدف الثاني للفريق وهدف الفوز في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة لينهي اللقاء للقلعة البيضاء، بهدفين مقابل هدف، ويقود فريقة لصدارة الدوري.

تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك:

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الزمالك

التقى حسام حسن أمام فريق الزمالك كمدرب، في 15 مباراة، بواقع 14 لقاء في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك 2/0.