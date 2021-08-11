حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 12-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-8-2021

مهنياً: تدور عجلة الحياة وتدور المعطيات لصالحك ، ولا بد من السعي وراء المصالحة والتوفيق والأفكار السلمية لتلافي الفتنة.

عاطفياً: اتخذ احتياطاتك من انفجار وضعك العاطفي وحاول إصلاح الأمور في أسرع وقت ممكن.

صحياً: حدد أهدافك الصحية وأولوياتك ، وكن محدداً في تنفيذ التمارين التي تفيدك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 12-8-2021

مهنياً: يوم رائع يجعلك تتجاوز مرحلة الركود التي مررت بها مؤخرًا ، لتقفز في عملية الإنقاذ أو تحقق تقدمًا سريعًا نحو الأهداف.

عاطفياً: هذا اليوم يختبر العلاقة الزوجية ويضعها على المحك ، سواء كانت استمرارية أم انفصال.

صحياً: لا تدع أي شخص يزعج حياتك ويستفزك لإثارة توترك ويبقيك في حالة من التوتر.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-8-2021

مهنياً: قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والاهتمام الخاص ، وأن تواجه الموقف بانضباط ، بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المحفوفة بالمخاطر.

عاطفياً: أنت وشريكك تستعيدان بعض أحلام الماضي ، أو تعيدان شيئًا قديمًا ، أو تستعيدان ما فاتك.

صحياً: الصحة سيف ذو حدين: إذا أهملتها ، فأنت الخاسر ، وإذا اعتنيت بها ، فستنتصر أنت بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-8-2021

مهنياً: يوم جميل بامتياز وفيه العديد من الفرص القيمة لكل أنواع النجاح والاحتفال والنصر ، ويفاجأ بعض الزملاء ويسعدون بك.

عاطفياً: كل ما يطلب منك ألا تكون ضحية للاندفاع أو الانفعال ، فكن واعياً وانظر إلى سلبيات من تحب بالعدل واللطف.

صحياً: تشاؤمك بشأن بعض المواقف يؤثر سلباً على صحتك ويبقيك في حالة قلق دائم.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 12-8-2021

مهنياً: الثروات تدعم أفكارك وتطلعاتك وطموحاتك ، ولا تبتعد عن الكسل وتنغمس في الكسل ، فأنت من الناس الذين يتمتعون بالحيوية والنشاط والحيوية.

عاطفياً: يمكن أن يكون للحبيب أعذار حقيقية فلا يحكم عليك بإهمال أو إهمال.

صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً عالية ، فأنت بحاجة إلى بذل أقصى جهد وطاقة لتحقيقها.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-8-2021

مهنياً: يوم جيد جداً مع وجود القمر في برجك مما يجعلك تستمتع بنتائج سعيدة ، وتتمتع بأجواء مريحة ومطمئنة ، وتحقق عوائد جيدة مالياً ومهنياً.

عاطفياً: تخلق الثروة بين الزهرة وزحل ارتباكًا وارتباكًا في حياتك الأسرية ، وقد تفكر في السفر وتجربة عقدة الذنب.

صحياً: لا توفر الكثير من الطاقة من خلال ممارسة الرياضة ، خاصة بعد فترة راحة بسبب ظروف العمل.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-8-2021

مهنياً: يوم جيد لبدء خطوة تظهر نوايا حسنة ، عليك أن تتخلى عن خجلك وأن تكون جريئاً ولكن ليس وقحاً ، وتدفع بأفكارك إلى الأمام دون أي تردد.

عاطفياً: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور الحاسمة ، فالحسم مطلوب في جميع المجالات.

صحياً: لكل شيء وقته ، والرياضة لها وقتها ، ولا ينبغي إهمالها مهما كنت تعمل بجد.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-8-2021

مهنياً: طموحك يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك ويفتح لك العديد من المجالات لكسب المال والمضي قدمًا بسرعة وثبات.

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة مع الشريك بما يتناسب مع طموحاتك ، وهذا يساعد في بناء مستقبل أفضل.

صحياً: عجلة الأيام تدور بسرعة ، لذا إذا لم تتخذ قرار بدء النظام الغذائي بعد ، فأنت الخاسر.

حظك اليوم برج القوس الخميس 12-8-2021

مهنياً: تتورط في شؤون شخصية ، تعيش في ضوضاء وتدخل من أحبائك ، وتحاول السيطرة على الموقف.

عاطفياً: تقوم بمحاولات عديدة لإظهار تفوقك وجاذبيتك وتأثيرك على الشريك ، وتكون ناجحاً في عملك.

صحياً: لا تبخل على صحتك بأوقية من الكرم ، وافعل كل ما تحتاجه للحفاظ على صحتك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-8-2021

مهنياً: يوم ميمون ومشجع للتصالح أو إعادة الروابط والروابط التي تتقوى لتصبح أكثر صلابة وثباتاً.

عاطفياً: لا تجادل كثيرًا مع من تحب وكن مرنًا ولطيفًا في تعاملاتك معه ، مع مراعاة مشاعره.

صحياً: تتطلب بعض التهابات المفاصل علاجاً عاجلاً قبل أن تسوء الحالة.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-8-2021

مهنياً: اليوم الجيد يدور حول مفاجأة الأشياء الجديدة ، سواء في حياتك المهنية أو المالية ، ويمكن أن تنشأ ظروف غير متوقعة تمنعك من بعض المواقف الصعبة.

عاطفياً: تعود المودة والحب بينك وبين الشريك بعد فترة من الخلاف بسبب التفاهات وتفاقمها بسبب تدخل الآخرين.

صحياً: أعصابك متوترة قليلاً ، تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل

حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-8-2021

مهنياً: قد تضطر إلى التعامل مع مشكلة نسيتها أو تجاهلتها ، ويصعب عليك التأقلم مع البيئة بسبب التناقض الكبير بينك وبينها.

عاطفياً: تحافظ على رباطة جأشك أمام الشريك ، خصوصاً عند التصرف الطفولي معه ، لكنك تفهمه بشكل صحيح.

صحياً: بغض النظر عن عدد المخاوف التي لديك بشأن منع نفسك من ممارسة الرياضة ، حاول أن تجد حتى القليل من الوقت لفعل ما هو مفيد لصحتك.