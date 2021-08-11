صحف القاهرة تبرز نشاط رئيس الوزراء وبدء تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "توجيهات رئاسية بدعم شركات تطوير البرمجيات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مهتمة بتنظيم عمل الشركات العاملة فى مجال تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه عندما تم الإعلان عن برنامج الإصلاح الهيكلى، أكدت الحكومة أن الدولة تولى اهتماما بتطوير وتنمية عدد من القطاعات، يأتى فى مقدمتها قطاعا الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم توجد أولوية فى المرحلة الحالية لتطوير صناعة السيارات وما يتصل بها من تكنولوجيا، فى ضوء ما تشهده هذه الصناعة من طفرة فيما يخص البرمجيات ونظم التشغيل والتحكم.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى، مع ممثلى جمعية «اتصال»، وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات (برايت سكايز)، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى استخدام البرمجيات فى صناعة السيارات، باعتبار أن البرمجيات تعد محرك الابتكار الأكثر أهمية للأنظمة التقنية بشكل عام، والتى يمكن أن تحقق طفرة ملموسة فى مجال صناعة السيارات.

وفى تناولها للشأن المحلى أيضا وتحت عنوان "بدء تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين للمستحقين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مكاتب التموين بالمحافظات بدأت تلقى طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة للمستحقين، ومنهم النساء المعيلات، سواء الأرملة أو المطلقة وأصحاب معاشات "الضمان الاجتماعى والسادات وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة" دون التقيد بالدخول الخاصة بهم والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت. كما تتضمن القرارات رفع الحد الأقصى لدخول المواطنين المستحقين لبطاقات التموين الجديدة إلى 2.400 جنيه للراتب بدلا من 1.500 جنيه سواء للعاملين فى الحكومة أو القطاع الخاص، بالإضافة الى رفع الحد الأقصى للمعاشات لمستحقى بطاقات التموين إلى 1.500 جنيه بدلا من 1.200 جنيه وذلك تيسيرا على المواطنين ومساعدتهم فى الحصول على بطاقات تموينية جديدة للمستحقين.

كما سيتم استخراج بطاقات جديدة للعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والحرفيين أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين عن العمل وذوى المؤهلات الدراسية بدون عمل.

وتحت عنوان "مدبولى: التغذية المدرسية تحمى الطلاب من الأمراض" ذكرت صحيفة (الأهرام)، فى صفحتها الأولى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد الاهتمام الكبير الذى يحظى به ملف التغذية المدرسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن الاجتماع الذى عقد بشأن تطوير منظومة التغذية المدرسية، يأتى لمتابعة ما تم من إجراءات فى هذا الصدد، والتعرف على المكونات الأساسية لهذه الوجبة، وما بها من عناصر غذائية متكاملة، مبينا أن تلك الوجبة تسهم فى وقاية الطلاب من العديد من الأمراض كالأنيميا والتقزم وغيرها، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى أمس، لمتابعة جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، تنفيذا لتكليفات الرئيس، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، ومسئولى الوزارات المعنية.

وفى ذات السياق ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزيرة الصحة استعرضت المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتى تتضمن توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقا للمحددات الصحية للطلاب، بناء على نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار «100 مليون صحة»، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية.

وأوضح د. طارق شوقى، أن برنامج التغذية المدرسية يغطى جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة فى المدارس، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات والمناطق النائية فى بعض المحافظات، لأكثر من 24 مليون طالب، وأكد شوقى حرص الوزارة على الحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى الشأن التعليمى، وتحت عنوان "100 ألف طالب تقدموا ل القدرات، واستمرار التسجيل حتى 19 أغسطس"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفقد أمس مقر مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس، للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الطلاب قبل بدء أعمال التنسيق خلال الشهر الجارى، مؤكدا ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وأضافت الصحيفة أن طلاب الثانوية العامة واصلوا تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، لأداء اختبارات القدرات للكليات التى يستلزم الالتحاق بها النجاح فى هذه الاختبارات بنسبة 60% على الأقل، حيث وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات 100 ألف طالب وطالبة لكليات الإعلام والفنون التطبيقية والجميلة، والسياحة والفنادق والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية والتمريض والمسرح التربوى والجامعات التكنولوجية .. مشيرة إلى أن الطلاب سيستمرون فى تسجيل رغباتهم حتى 19 أغسطس، عبر موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات.

كما نقلت صحيفة (الأهرام) عن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأكيده أن كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد نتيجة الثانوية العامة غير صحيح وأنه لا علاقة للوزارة به، موضحا أن "ما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعى للاجتهادات"، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تعلن فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالى، وأنه من المقرر إعلانها بالدرجات مثلما يحدث فى النتيجة كل عام، وليس بالألوان مثلما يشاع.

وتحت عنوان "مشروعان عملاقان لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس بالسويس والزعفرانة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر تبدأ تشغيل مشروعين جديدين لانتاج الطاقة النظيفة العام القادم.. الأول بطاقة 250 ميجاوات من طاقة الرياح فى خليج السويس والثانى مشروع 50 م و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة وحققت مصر زيادة هذا العام بلغت 22 % فى إنتاج الكهرباء النظيفة وفرت 750 ألف طن بترول مكافىء و2.230 طن انبعاثات ضارة بالبيئة ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الهيئة لإنتاج الطاقات النظيفة من مختلف المصادر وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب الوزير والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "500 مليون جنيه تكلفة طريق برج العرب الإسكندرية مطروح"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اكد أنه تتم مراجعة التصميمات الخاصة بالطريق الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة وطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى بطول 8 كم متضمنا الأعمال الصناعية "3 كبارى" بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، لربط المدينة بالساحل الشمالى الغربى على أعلى مستوي، موضحا أن التصميم الجديد للطريق يتضمن توسعه الطريق إلى 7 حارات مرورية منها 3 حارات للخدمة و4 حارات رئيسية بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، بجانب تركيب أعمدة إنارة «های ماست» لزيادة وضوح الرؤية على الطريق بعد تشغيله.

وفى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "وصول 700 ألف جرعة جديدة من لقاح جونسون خلال أيام"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إنه من المتوقع وصول 700 ألف جرعة كدفعة ثانية من لقاح «جونسون آند جونسون»، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحثت فى اجتماع مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للصادرات والواردات، بنديكت أوراما، خطة توريد شحنات لقاحات «جونسون آند جونسون» عن طريق آلية مجموعة العمل الإفريقية للحصول على اللقاحات «AVAT»، بالتعاون مع البنك، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشددت، خلال الاجتماع، على أهمية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للدول الإفريقية فى تغطية احتياجات القارة من اللقاحات، مؤكدة استعداد مصر لتلبية احتياجات الدول الإفريقية من لقاحات كورونا من خلال الإنتاج القومى للقاحات بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وذلك بعد سد الاحتياج المحلى.