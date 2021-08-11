فيديو .. عميد حاسبات عين شمس : الممرضة الروبوت صناعة مصرية 100%

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بـ جامعة عين شمس، إن "شمس"، أول ممرضة آلية كانت فكرة بدائية كمشروع تخرج لـ مجموعة من طلاب الكلية، مشيرة إلى أن رئاسة الجامعة تبنت هذه الفكرة لدى ظهورها منذ سنة ونصف.





وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن "شمس" صناعة مصرية خالصة، وتم تصميمها بلمسة مصرية وعربية إذ تستطيع التحدث باللهجة العامية المصرية وفهمها، إضافة إلى أنها تعرف خريطة المكان الموجودة فيه بشكل دقيق وبالتالى تصطدم بشىء ولا تتوجه إلى مكان خاطئ. وأكدت الدكتورة نجوى بدر، أن الروبوت "شمس"، تستطيع قضاء أكثر من مشوار، كما يمكن تزويدها بخرائط كثيرة جدًا، والتحرك فى أماكن كثيرة أيضًا، موضحة أنه تم الإعلان عنها فور نجاح التجارب على كل الوظائف التى صممت لأدائها".

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